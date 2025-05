Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch-Hall: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Schrozberger Straße wurde am Dienstag zwischen 12:45 Und 13:25 Uhr ein Pkw des Herstellers Mercedes-Benz durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, diese unter 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim mitzuteilen.

Heilberg: Umgekippter Schlepper mit Schwerverletztem

Ein 59- jähriger Mann wollte am Dienstagmittag mit seinem Einachsschlepper von der K 2631 nach links auf sein Grundstück einfahren. Auf der Zufahrt kam er zu weit nach links auf das stark abfallende Gelände, verlor die Kontrolle über das Fuhrwerk und kippte nach links um. Der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Bühlertann: Diebstahl von Werkzeug

Von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Langfinger einen Rüttler sowie einen Stampfer von einer Baustelle am Eierbachring. Der Schaden ist noch nicht genau bezifferbar. Zeugen die im Bereich der Baustelle auffällige Personen und Fahrzeuge festgestellt haben, können sich unter 0791 4000 bei der Polizei in Schwäbisch Hall melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Der Opel eines 43- Jährigen parkte am Dienstag von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr am Bahnhof. Als er wieder an sein Fahrzeug zurückkam, musste er einen frischen Unfallschaden in Höhe von ca. 2500 Euro feststellen. Am Pkw wurde ein Zeugenhinweis angebracht, bei welchem keine Kontaktdaten hinterlegt waren. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen die den Unfall beobachtet haben sich unter 0791 4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell