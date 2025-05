Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Unfälle - Gegenstand fällt auf Pkw

Aalen (ots)

Ellwangen: Diebstahl aus Pkw

Unbekannte entwendeten aus einem Pkw, der von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Karl-Stirner-Straße/Einmündung Dürerstraße abgestellt war, eine Handtasche. In der Handtasche befand sich ein Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarten und diversen Dokumenten. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Roller-Fahrer stürzt im Kreisverkehr

Ein 16-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 20:00 Uhr mit seinem Yamaha-Roller den Kreisverkehr in der Straße In der Vorstadt. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er alleinbeteiligt und wurde dabei leicht verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Zwischen Montag, 08:30 Uhr und Dienstag, 18:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem Fußtritt den rechten vorderen Radlauf eines VW, der in der Weißensteiner Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Gegenstand fällt auf Pkw

Ein 61-jähriger VW-Lenker befuhr am Dienstagnacht gegen 01:00 Uhr die Eutighoferstraße. Auf Höhe der Fußgängerbrücke fiel ein unbekannter Gegenstand auf sein Autodach. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Personen auf der Brücke wahrgenommen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Ebnat: Transporter beschädigt Glasdach

Am Dienstag zwischen 15:15 Uhr und 16 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Transporters die Ebnater Hauptstraße. Von dort er in eine Hofeinfahrt ein, wo er dann aufgrund der Höhe ein Vordach aus Glas beschädigte, so dass das Glasdach mitsamt der Halterung zu Boden fiel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW contra Radfahrer

Am Dienstag gegen 16.45 Uhr übersah eine 63-jährige Lenkerin eines Seat an einer Einmündung in der Wilhelmstraße einen vorfahrtsberechtigten 67-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dieser stürzte hierbei und verletzte sich leicht.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 14:35 Uhr befuhr eine 76-jährige Lenkerin eines Ford die Hölderlinstraße in Fahrtrichtung Neresheim. An der Kreuzung zur Wilhelm-Busch-Straße übersah sie eine bevorrechtigte 57-jährige VW-Lenkerin und stieß mit deren Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell