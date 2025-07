Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.07.2025

Eschwege (ots)

Versuchter Einbruch in Sanitätsgeschäft; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmittag entdeckten Mitarbeiter eines Sanitätsgeschäfts in der Straße Hessenring in Eschwege frische Einbruchsspuren an einem Fenster. Demnach haben unbekannte Täter versucht, gewaltsam durch Aufhebeln des Fensters in das Geschäft einzudringen, was jedoch nicht gelang. Bei dem Versuch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ermittelt wird jetzt wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl, Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Nachgemeldeter Einbruch in Kauflandtankstelle; Polizei sucht Zeugen

Nachdem es in der 28. KW in der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.07.2025) einen Einbruchsversuch in den Verkaufsraum der Kauflandtankstelle in der Thüringer Straße in Eschwege gegeben hat (s. PM v. 15.07.25, 13:55 Uhr), gelang einem unbekannten Täter letzte Woche dann ein vollendeter Einbruch. Am Mittwoch (16.07.2025) verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 02.48 Uhr und 03.13 Uhr auf gewaltsamem Weg Zutritt in den Verkaufsraum der Tankstelle, klaute nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nichts. Ein angerichteter Sachschaden beläuft sich auf 750 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl aus Kirchengarten in Bad Sooden-Allendorf; Polizei sucht Zeugen

Aus dem Garten der St. Crucis Kirche in Bad Sooden-Allendorf, Kirchplatz, haben unbekannte Täter Blumen mutwillig aus einem Pflanzgefäß gerissen und das Pflanzgefäß im Wert von 60 Euro anschließend geklaut. Durch die herausgerissenen Blumen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Ereignet hat sich das Ganze zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Linienbus streift Trafohäuschen; Schaden 500 Euro

Ein 54-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf hat beim Befahren einer Bushaltebucht mit einem Linienbus ein Transformatorhäuschen touchiert. Eine Beschädigung trug dabei der rechte Außenspiegel am Bus davon, das Trafohäuschen blieb unbeschädigt. Ereignet hat sich der Unfall am Montag um 12.41 in der Dohlsbachstraße in Orferode. Der Unfallschaden an dem Bus liegt bei 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt genommen; Schaden 1100 Euro

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat am Montag um 15.53 Uhr einem 23-jährigen Autofahrer aus Kassel die Vorfahrt genommen. Die 20-Jährige wollte zur genannten Uhrzeit vom Carl-Jaeger-Weg in die Mündener Straße einbiegen. Hierbei übersah sie dann den bevorrechtigten 23-jährigen, der die Mündener Straße in Richtung B 80 befuhr. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro (Verursacherin) und 600 Euro.

Erneuter Einbruch in Haus "In der Kämmersliethe"; Polizei sucht Zeugen

Nachdem bereits letzte Woche ein Einbruch in ein Gebäude in der Straße "In der Kämmersliethe" zur Anzeige gebracht wurde, bei welchem unbekannte Täter diverse Werkzeuge klauten (s. Pressemeldung vom 18.07.2025, 10.28 Uhr), ist am Montag gegen 17.30 ein weiterer Einbruch in das gleiche Objekt festgestellt und zur Anzeige gebracht worden. Ob auch in dem Fall ein Stehlschaden entstanden ist, bedarf weitere Ermittlungen. Hinweise nimmt wie auch im ersten Fall die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

