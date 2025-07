Feuerwehr Offenburg

FW-OG: LKW-Brand auf der B3 - Fahrer verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Offenburg / Windschläg (ots)

Beim Brand von 20 Tonnen Elektroschrott in einem Sattelzug am Mittwochnachmittag auf der B3 zwischen Bohlsbach und Windschläg wurde der LKW-Fahrer durch Rauchgase verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Trucker hatte bei Brandentdeckung kurz nach 16.00 Uhr den brennenden Auflieger geistesgegenwärtig außerhalb der städtischen Bebauung auf der Bundesstraße abgekuppelt und seine Zugmaschine unbeschädigt in sicherer Entfernung abgestellt. Dabei zog er sich eine Rauchvergiftung zu und wurde ins Klinikum gebracht.

Die Feuerwehr brachte die brennende Ladung über den Wasserwerfer der Drehleiter unter Kontrolle, zwei Tanklöschfahrzeuge brachten das benötigte Löschwasser im Pendelverkehr zur Einsatzstelle. Der Auflieger wurde dann unter Feuerwehrbegleitung auf den Hof einer nahegelegenen Verwertungsfirma gebracht wo er entladen werden konnte. Ein Spezialbagger zog das ineinander verworrene Brandgut auseinander, so dass mehrere Atemschutzträger die Flammen endgültig ersticken konnten.

Die Feuerwehr Offenburg war mit neun Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften über fünf Stunden im Einsatz. Zur Brandursache und der Schadenhöhe können keine gesicherten Auskünfte gegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell