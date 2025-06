Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Ente gut, alles gut!

Offenburg / Elgersweier (ots)

"Tierisch" Glück hatten am Montagabend gegen 20.40 Uhr sieben Stockentenküken, die, von ihrer Mutter getrennt, im Industriegebiet Elgersweier in einen Kanalschacht gefallen waren. Die kleinen Watschelkinder waren von Passanten, im Schmutzfangkorb hockend, entdeckt worden. Von der Mutter war weit und breit keine Spur. Wie lange die Sieben schon in dem Verließ ausharren mussten, ist unklar. Die Feuerwehr hebelte den gußeisernen Kanaldeckel auf und rettete die in dieser Situation todgeweihten Tierkinder. Eine Nahbereichssuche nach den Elterntieren blieb ohne Erfolg. Die Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. in Neuried, als einzige Hilfseinrichtung im Ortenaukreis berechtigt, Wildtiere aufzunehmen, erklärte sich am Abend noch bereit, die Federkinder aufzunehmen und zu versorgen.

!!! Zitierfähig !!! Aus diesem konkreten Anlass dankt die FEUERWEHR OFFENBURG den Betreibern der Tierhilfs- und Rettungsorganisation Neuried e.V., namentlich Herrn Maier und Frau Ehrlacher, von ganzem Herzen für ihre jahrelange vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit bei der Auf- und Übernahme von Wildtieren nach deren Rettung!

