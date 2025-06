Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Großes Kreiszeltlager in Altenburg - Offenburger Jugendfeuerwehr feiert mit

Offenburg - Altenburg (ots)

Mehr als 500 Nachwuchskräfte verschiedener Hilfsorganisationen ließen am vergangenen langen Wochenende das Altenburger Land in Thüringen erbeben, als die Kreisjugendfeuerwehr Altenburger Land zum 26. Kreiszeltlager der Hilfsorganisationen einlud.

Unter den Teilnehmern war auch eine Abordnung der Jugendfeuerwehr Offenburg, die mit 16 Jugendlichen und Betreuern der herzlichen Einladung gefolgt war und einen tollen Aufenthalt in Offenburgs Partnerstadt verbringen konnte.

Auch wenn die Reise für die Offenburger, die bereits am Feiertag begann, nicht gerade "um die Ecke" ging, machte das dem Spaß und der Kameradschaft keinen Abbruch. Tolles Sommerwetter und ein riesiges Gemeinschaftsgefühl in der Zeltstadt auf dem Campingplatz in Pahna, etwa 15 Autominuten von Altenburg entfernt, unterstützen den unwiederbringlichen Zeltlagerspirit, das Erleben und sich Austauschen innerhalb eines gemeinsamen Hobbys.

Bei der Kreisstafette, einem Geschicklichkeits-, Wissens- und Sportwettbewerb aller 25 Teilnehmergruppen erreichte die Offenburger Jugendfeuerwehr einen stolzen vierten Platz. Einen Geschichts- und Bildungsexkurs erhielten die Offenburger bei einer Stadtführung durch die Partnerstadt und einem Besuch auf der Wartburg. Die Betreuerinnen und Betreuer, allesamt erfahrene Zeltlagerprofis, hatten mit den Jugendlichen ein angenehmes Führen, so dass das Lagerleben für die Gruppe ein tolles Erlebnis war.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell