POL-UL: (ES) Kirchheim/A8 - Zu viel PS für einen 20-Jährigen

Bei einem Autorennen am Dienstag auf der A8 verunfallte ein 20-Jähriger auf der A8.

Gegen 1 Uhr lieferten sich der 20-Jährige und der 28-Jährige ein Autorennen auf der A8 in Richtung München. Ein Zeuge sah, wie die hochmotorisierten Mercedes nebeneinander auf dem linken und mittleren Fahrstreifen fuhren. Beide Autos beschleunigten stark und rasten zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Kirchheim die Autobahn entlang. Im weiteren Verlauf wechselte der 20-Jährige in seinem E-Klasse Mercedes auf den mittleren Fahrstreifen. Der junge Mann war wohl mit den vielen PS seines E450 Mercedes total überfordert und verlor die Kontrolle über das Auto. Das Auto geriet in den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Autos, die Führerscheine und Mobiltelefone der Männer beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Der Verkehrsdienst Mühlhausen (Tel. 07335/96260) sucht Zeugen, die die rasante Fahrweise der beiden schwarzen Mercedes beobachtet haben und evtl. auch schon im Vorfeld genötigt oder gefährdet wurden.

