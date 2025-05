Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein/Donzdorf - Vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Sonntag konnte die Polizei in Donzdorf einen 19-Jährigen sowie seinen 20-jährigen Sozius vorläufig festnehmen.

Die jungen Männer waren der Polizei in Lauterstein auf ihrem Motorroller aufgefallen und flüchteten auf einem Radweg in Richtung Donzdorf.

Um 14.20 Uhr sah eine Polizeistreife einen Motorroller in Lauterstein in der Friedhofstraße fahren. Darauf saßen zwei Personen. Ein Versicherungskennzeichen war an dem Motorroller nicht zu erkennen. Deshalb sollte das Zweirad kontrolliert werden. Der Fahrer stoppte jedoch nicht und gab Gas. Er ignorierte Stop-Zeichen, Blaulicht und Martinshorn und raste über die Friedhofstraße auf dem Radweg mit über 50 km/h bis nach Donzdorf in die Mörikestraße davon. Wie die Polizei berichtet, waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg mehrere Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Die mussten dem rücksichtslosen Rollerfahrer auf den Grünstreifen neben dem Radweg ausweichen. In einer Sackgasse der Mörikestraße endete zunächst die Fahrt und der 20-jährige Sozius sprang von dem Roller ab. Während der junge Mann durch die Polizeistreife vorläufig festgenommen werden konnte, drehte der Flüchtige um und setzte seine Flucht auf dem Roller fort. Der mutmaßliche Fahrer des Motorrollers, ein 19-Jähriger, konnte wenig später an seiner Wohnanschrift ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Die Polizei Eislingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere gefährdete Fußgänger und Radfahrer, die auf dem Radweg zwischen Lauterstein und Donzdorf unterwegs waren, sollen sich bei der Polizei unter Tel. 07161/851-0 melden. Die Ermittlungen der Eislinger Polizei unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

