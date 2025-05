Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/ Ochsenhausen - Auto stößt mit Rind zusammen

Ein ausgebüxtes Rind verursachte am Montagfrüh bei Biberach einen Unfall. Die Kuh überlebte den Zusammenstoß mit dem Auto nicht.

Ulm (ots)

Bereits am 7.5. waren fünf Jungrinder von einer Weide in Mittelbuch bei Ochsenhausen ausgerissen. Vier von den Ausreisern konnten von den Tierbesitzern mit Hilfe der Feuerwehr wieder rasch eingefangen werden. Vom fünften Rind fehlte zunächst jede Spur. Das Jungtier konnte in den Folgetagen in einem Waldstück bei Ringschnait gesehen werden. Bei der anschließenden Suche blieb es allerdings unentdeckt. Am heutigen Montagfrüh, gegen 4 Uhr, war eine 42-Jährige mit ihrem Dacia auf der Kreisstraße 7503 von Ringschnait in Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe Ortseingang Winterreute im Bereich der Bushaltestelle lief eine Kuh über die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier trotz Bremsung. Die Kuh verendete noch an der Unfallstelle, an dem Dacia entstand beträchtlicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Autofahrerin blieb zum Glück unverletzt. Ermittlungen bei dem Tierbesitzer ergaben, dass es sich um eines der ausgebüxten Jungtiere aus Mittelbuch handelte. Das tote Tier wurde in einen Anhänger verladen und der Besitzer informiert.

++++0907540 0874268

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell