Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Halver (ots)

Taschendiebe haben am Donnerstag in einem Discounter an der Bahnhofstraße zugegriffen: Gegen 13 Uhr kaufte ein 90-jähriger Halveraner dort gemeinsam mit seiner Ehefrau ein und verwahrte seine Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen. Seine Frau bezahlte die Waren. Draußen am Auto bemerkte der Senior, dass seine Geldbörse weg war. Nachher erinnerten sich die Betroffenen an merkwürdige Begegnungen mit einem ausländisch aussehenden Paar, wobei die Ehefrau des 90-Jährigen angerempelt wurde. Der Unbekannte stellte später seinen Korb vor der Kasse ab und verließ sehr eilig das Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Halveraner den Diebstahl der Geldbörse nicht bemerkt. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor den Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen keinesfalls im Einkaufswagen verwahrt werden, sondern besser möglichst dicht am Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell