Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gewinnspielbetrug: Kein iPhone gewonnen, sondern Geld verloren

Werdohl (ots)

In der Hoffnung auf den Gewinn eines iPhone 16 Pro Max hat eine Werdohlerin Geld an Betrüger überwiesen. Angeblich sollte die Frau erfolgreich an einem Gewinnspiel auf Instagram teilgenommen haben. Die Freude über den Preis trübte sich rasch. In diversen Chats forderten die angeblichen Gewinnspiel-Veranstalter die Werdohlerin auf, vor der Gewinnübergabe Wertkarten zu besorgen. Die Frau konnte die Karten am Ostermontag nicht beschaffen, weshalb sich ihr Gegenüber mit einer Überweisung auf ein Konto in Großbritannien zufriedengab. Am Donnerstag kam die nächste Forderung: Ihr iPhone liege bei Zoll, wurde der Werdohlerin mitgeteilt. Die Betrüger forderten zunächst 300, dann 5000 Euro. Erst jetzt dämmerte es der Frau, dass sie auf einen Betrug hereingefallen sein könnte und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die warnt immer wieder vor solchen Gewinnspiel-Forderungen. Die Aussicht auf einen hohen Gewinn - oft ist auch von fünfstelligen Geldsummen die Rede - macht viele Opfer blind. Tatsächlich können sich die Betroffenen oftmals nicht einmal daran erinnern, überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen zu haben. Trotzdem gehen sie auf die Forderungen ein und überweisen für den angeblichen Geldtransport Geld ins Ausland oder übermitteln Codes von Wertkarten. Kein seriöser Gewinnspiel-Veranstalter verlangt solche Gebühren. Wer mit einer solchen Gebührenforderung konfrontiert wird, der sollte sofort seine Hoffnungen auf Reichtum oder hochwertige Gewinne begraben! Wer an Gewinnspielen teilnimmt, der sollte sich immer darüber im Klaren sein, dass seine Daten missbraucht werden könnten. Besser ist es, sich zumindest zu versichern, dass tatsächlich die angebliche große bekannte Marke hinter einem Gewinnspiel steckt oder ein echter Fahrradladen bei Facebook sein Lager räumt und massenweise Drahtesel verschenkt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell