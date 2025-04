Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen - Taschendiebe kassieren ab

Menden (ots)

Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurde an der Dechant-Röper-Straße ein E-Bike gestohlen. Der Eigentümer hatte es am Dienstag gegen 16 Uhr mit einem Faltschloss an einer Laterne befestigt. Es handelt sich um ein Cube Stereo Hybrid 120 one 75029 Fully mit grünem Rahmen.

Nachdem ihr am 12. April beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen wurde, musste eine 62-jährige Kundin eines Discounters an der Carl-Benz-Straße nun feststellen, dass sich die Diebe nicht mit der Geldbörse allein zufriedengegeben haben. Zwei Tage später stellte sie fest, dass ihre mit abhanden gekommene Bankkarte eingesetzt wurde: Kurz nach ihrem Besuch in dem Discounter oder noch während sie einkaufte, hoben die Täter an einem Geldautomaten in der Nähe Geld ab. Die Bestohlene erstattete erst am Mittwoch dieser Woche Anzeige bei der der Polizei. Sie vermutet, dass sie ihre PIN mit ins Portemonnaie gesteckt hat. Genau davor warnt die Polizei immer wieder. Außerdem sollten Geldbörsen und andere Wertgegenstände möglichst dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen von Jacken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell