Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs - Diebstähle aus Pkw und Wohnmobil

Iserlohn (ots)

Am Kurt-Schumacher-Ring wurde in der Nacht zum Mittwoch die Seitenscheibe eines geparkten roten Mini One eingeschlagen. Der Täter durchwühlte das Fahrzeug und stahl Kleiderbügel.

Ein junges Paar hat am Mittwoch in der Innenstadt möglicherweise Mitarbeiterinnen von Geschäften bestohlen.

Das junge Paar fiel gegen 12 Uhr zunächst in einem Geschäft in der Wasserstraße auf. Sie hielten sich in einer Abteilung auf, von der eine Tür in den Personalraum führt. Einige Zeit später fiel einer Mitarbeiterin auf, dass ihr die Geldbörse aus einem Regal gestohlen wurde.

Eine Mitarbeiterin eines Geschäftes an der Von-Scheibler-Straße meldete sich am Abend bei der Polizei und berichtete, dass ihr die Geldbörse aus ihrer im Geschäft liegenden Handtasche gestohlen wurde. Sie hatte ihren Laden gegen 16 Uhr kurz verlassen, ohne abzuschließen. Am Abend fiel ihr auf, dass die Geldbörse weg war. Auch sie erinnert sich, dass gegen 11 Uhr ein junges Paar in das Laden gekommen war, das sich aus ihrer Sicht merkwürdig verhielt. Möglicherweise haben sich die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch in weiteren Geschäften aufgehalten und sind dort möglicherweise verdächtig aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine 47-jährige Frau ging gegen 13.45 Uhr in die Stadt. Ihre Geldbörse steckte in dem Rucksack. Im Geschäft am Kurt-Schumacher-Ring machte sie eine andere Kundin auf den offenstehenden Rucksack aufmerksam. Wie sich herausstellte, fehlte die Geldbörse. Der Diebstahl muss irgendwo auf dem Weg zu dem Geschäft passiert sein. Die Frau hatte unterwegs nicht Verdächtiges bemerkt.

Zwei weitere Taschendiebstähle gab es in Letmathe. Zwischen 11.45 und 12.25 Uhr kaufe eine 85-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin in einem Discounter An Pater und Nonne ein. Aus ihrer Umhängetasche wurde ihr die Geldbörse gestohlen. Eine 87-jährige Iserlohnerin wollte gegen 15.30 Uhr etwas einkaufen in einem Modegeschäft an der Hagener Straße. Dort bemerkte sie, dass ihre Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Ob der Diebstahl in diesem Geschäft, in einem kurz zuvor besuchten Laden oder auf dem Weg dazwischen passiert ist, konnte sie nicht sagen. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, nach ihren Opfern Ausschau halten. In Discountern sind oft ältere Menschen betroffen. Deshalb sollten Wertsachen grundsätzlich dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen von Jacken. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für eine Handtasche mit Geldbörse.

An der Straße Vor dem Nücksberg wurde zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen die Tür eines Wohnmobils aufgehebelt. So gelangten die Täter in das Fahrzeug und stahlen einen Herren-Fahrradhelm und eine Bluetooth-Lautsprecherbox. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell