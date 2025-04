Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reizgas-Angriff

Hemer (ots)

Ein 15-jähriger Hemeraner wurde am Mittwochabend Am Perick mit Reizgas angegriffen. Wie er später der Polizei schilderte, sei er kurz vor 22 Uhr mit zwei Freunden aus Richtung Sümmern kommend über die Straße gelaufen, als sich etwa 75 Meter vor der Schranke an der Einmündung zur Elsa-Brandström-Straße ein schwarz gekleideter Unbekannter von hinten genähert habe. Als sich der 15-Jährige umdrehte, habe direkt Pfefferspray ins Gesicht bekommen. Er rannte nach Hause und ließ sich von seinem Bruder zur Polizei fahren. Dort halfen ihm die Beamten, die geröteten Augen auszuwaschen. Einen Rettungswagen lehnte er ab. Eine Fahndung der Polizei nach der verdächtigen Person verlief ohne Erfolg. Die Beamten setzten die Eltern in Kenntnis. Es wird ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

