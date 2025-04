POL-MK: B 236 nach Unfall weiter gesperrt - 37-jährige Werdohlerin aus der akuten Lebensgefahr

Iserlohn (ots) - Am Kurt-Schumacher-Ring wurde in der Nacht zum Mittwoch die Seitenscheibe eines geparkten roten Mini One eingeschlagen. Der Täter durchwühlte das Fahrzeug und stahl Kleiderbügel. Ein junges Paar hat am Mittwoch in der Innenstadt möglicherweise Mitarbeiterinnen von Geschäften bestohlen. Das junge Paar fiel gegen 12 Uhr zunächst in einem Geschäft in der Wasserstraße auf. Sie hielten sich in einer ...

