Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall - Eine leicht verletzte Person

Bottrop (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:41 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop eine Unfallmeldung. Diese wurde durch die Polizei übermittelt. Berichtet wurde von einem PKW in Seitenlage auf der Straße Kleinebrechtshof. Unklar war zunächst, ob die Person im Fahrzeug "nur" eingeschlossen oder doch eingeklemmt war. Durch die Leitstelle wurde umgehend der Hilfeleistungszug der Feuerwehr Bottrop sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert. An der Einsatzstelle konnte nach der Erkundung schnell festgestellt werden, dass die Person im Fahrzeug nicht eingeklemmt war. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gegen umkippen gesichert und im Anschluss die Person befreit. Zur Befreiung der Person wurde die Windschutzscheibe des PKWs herausgenommen. Während der gesamten Rettung wurde die leicht verletzte Patientin durch den Rettungsdienst betreut und anschließend zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Der Notarzt begleitete den Transport. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 20 Einsatzkräften an der Einsatzstelle und wurde durch weitere 6 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Boy unterstützt. (Di)

