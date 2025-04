Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: ABC-Einsatz der Feuerwehr Bottrop auf der Weusterstraße

Bottrop (ots)

Am heutigen Vormittag kam es in einem Betrieb auf der Weusterstraße in Bottrop zu einem Einsatz der Feuerwehr aufgrund eines Produktaustritts. Im Verteilungsraum des Betriebes wurde eine Undichtigkeit festgestellt. Die installierten Messsonden hatten ordnungsgemäß ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Ein Mitarbeiter des Betriebes konnte die entsprechende Zuleitung unter Beachtung aller Eigenschutzmaßnahmen abschiebern und so eine weitere Ausbreitung verhindern. Anschließend wurde der Verteilungsraum mit einem Belüftungsgerät gründlich mit Frischluft gespült. Messungen außerhalb des Gebäudes ergaben keine Konzentration des ausgetretenen Stoffes, sodass keine Gefahr für die Nachbarschaft oder die Öffentlichkeit bestand. Aufgrund des Alarmstichwortes "ABC-Einsatz" wurden neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Boy, Vonderort und Fuhlenbrock alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Grafenwald stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der betroffene Bereich konnte nach kurzer Zeit wieder an die Firmenleitung übergeben werden. (Sh)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell