Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 in Bottrop

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr auf die Autobahn A 2 in Höhe Autobahndreieck Bottrop alarmiert. Dort waren in Fahrtrichtung Oberhausen zwei LKW und ein PKW verunfallt. Neben mehreren Notrufen wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop automatisch über eine Smart Watch mit genauen Koordinaten des Unfalls informiert. Vor Ort wurden drei verletzte Personen durch einen Notarzt gesichtet und anschließend wurden zwei Personen in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt, sowie ca. 150 Liter Hydrauliköl aus einem der beiden LKW in einen Behälter umgepumpt. Durch die Autobahnpolizei wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehren Gladbeck und Gelsenkirchen unterstützten jeweils mit einem Rettungswagen. Insgesamt waren 29 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz war um 09:45 Uhr beendet. (Sc)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell