Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Flächenbrand in Bottrop

Bottrop (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 17:45 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Flächenbrand in Bottrop Boy. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus. Vor Ort brannte auf einer Fläche von ca. 80 m² die Grasnarbe. Der Brand konnte von den acht ausgerückten Feuerwehrkräften mit Hilfe von zwei Strahlrohren und ca. 1000 Liter Wasser schnell gelöscht werden. Bemerkenswert war, dass sich das Feuer durch den böigen Wind zügig weiter ausbreitete. Es entstanden keine Sachschäden und es wurde auch niemand verletzt. Der Deutsche Wetterdienst gibt, bedingt durch den trockenen März, die Waldbrandstufe 3 von 5 an. Bei diesen Verhältnissen sollten die Bürger darauf achten, dass sie im Wald und auf Grünflächen offenes Feuer vermeiden und Zigaretten nicht wegwerfen.

