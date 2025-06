Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Massagesalon im Visier/Kriminelle versucht Geld zu erbeuten und scheitert

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (11.06.) kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Neuen Schulstraße. Eine unbekannte Frau soll kurz nach 17.00 Uhr die Angestellte eines dortigen Massagesalons bedroht und dazu gedrängt haben, ihr Geld auszuhändigen. Die Unbekannte drohte mit einem in einer blauen Tüte versteckten Gegenstand, der offenbar den Eindruck einer Waffe erwecken sollte. Die Angestellte wies die Forderung allerdings ab und die Täterin flüchtete ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Sie soll zwischen 40 und 50 Jahre alt, kürzere, vermutlich blonde Haare haben und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war sie mit einem dunklen T-Shirt und einer blauen Basecap.

Die Kriminalpolizei aus Heppenheim (K 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell