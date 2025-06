Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Autobahnfahnder stoppen mutmaßliche Ladendiebin/Waren im Wert von über 6000 Euro im Transporter

Lorsch (ots)

Eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Kleintransporters stoppten zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochnachmittag (11.06.) auf der A 67. Im Fahrzeug der Frau, die in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, fanden die Beamten anschließend, in 20 Einkaufstüten verpackt, Waren einer Supermarktkette im Wert von über 6000 Euro, wie Kaffee und Kosmetika. Zudem entdeckten die Fahnder im Innenraum eine für die Begehung von Ladendiebstählen präparierte Jacke. Die 33-Jährige wurde weiterhin von drei verschiedenen Staatsanwaltschaften aufgrund laufender Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Bandendiebstahls, zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Die Polizei stellte die Waren sicher und prüft nun, in welchen Märkten sie entwendet worden sein könnten.

Die 33-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Hehlerei dauern derweil an.

