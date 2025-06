Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Lorsch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind kam es am Dienstag (10.06.), gegen 16:15 Uhr, in der Rödchesgasse in 64653 Lorsch. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr die Fahrerin eines roten PKW die Rödchesgasse, während ein 12-jähriger Junge mit seinem Tretroller an einem weißen geparkten PKW vorbeifahren wollte. In der hieraus resultierten Engstelle kam es zum Zusammenstoß zwischen dem roten PKW sowie dem 12-jährigen Jungen auf dem Tretroller. Der Junge stürzte mit seinem Tretroller und prallte gegen den geparkten weißen PKW. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen fuhr die Fahrerin des roten PKW weiter. Die Fahrzeugführerin des roten PKW sowie der Halter des geparkten weißen PKW werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Christ, PK, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell