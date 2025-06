Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Maschendrahtzaun über Radweg gespannt

Büttelborn (ots)

Unbekannte spannten am Mittwochabend einen Maschendrahtzaun in Büttelborn-Worfelden über einen ausgewiesenen Fahrradweg. Der Zaun wurde zunächst an einem Baustellenelement auf Höhe der Sporthalle in der Geleitstraße befestigt und anschließend über den Radweg zu einem Baum gespannt. Durch ein auf die Straße gefallenes Zaunelement wurden gegen 21:45 Uhr insgesamt zwei vorbeifahrende Fahrzeuge beschädigt. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. Personen wurden durch den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter 06152 1750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell