POL-PDLD: 3x Alkohol am Steuer

Germersheim (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Marktstraße wurde bei einem 65-jährigen Autofahrer am Samstag, gegen 14 Uhr festgestellt, dass dieser keinen Führerschein hat. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/9580 ...

