Lingenfeld (ots) - 0,29 mg/L erbrachte ein Atemalkoholtest, der bei einem Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 3 Uhr in der Schulstraße durchgeführt wurde. Der 28-jährige Mann darf nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/9580 ...

