Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, K 5502

Landkreis Rottweil) 30.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsmissachtung (08.11.2024)

Vöhringen - K 5502 (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ist es auf der Kreisstraße 5502 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden gekommen. An der Kreuzung der Abfahrt der Landesstraße 409 auf die K 5502 hat ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines 66-jährigen Hyundai-Fahrers missachtet. Der Fahrer des Hyundais war auf der K 5502 in Richtung Bergfelden unterwegs. Durch den seitlichen Aufprall schob der Fahrer des Mercedes den Hyundai gegen einen Ford, der gegenüberliegend an der Kreuzung wartete. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell