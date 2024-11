Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Wertstoffhof ein (13.11.2024)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Vermutlich bereits mehrfach sind unbekannte Täter in den vergangenen Nächten und am Mittwochabend auf das Gelände des Wertstoffhofs Rickelshausen eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über den Zaun des Geländes hinweg unbefugt Zutritt und machten sich anschließend an den Containern mit Elektrogeräten zu schaffen. Als sie ein Mitarbeiter am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf dem Hof überraschte, flüchteten die Täter in einem auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellten silbernen Auto.

Zeugen, die in den vergangenen Abenden und Nächten Verdächtiges im Bereich des Werststoffhofs beobachtet haben, oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 917036 beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell