Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.05.2025

Eschwege (ots)

Ermittlungen gegen 32-Jährigen wegen Bedrohung und Widerstand

Am Donnerstagabend bedrohte ein stark alkoholisierter 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz als Fahrgast in der Cantus-Bahn einen dortigen Fahrgast. In der Folge wurde die Beamten der Polizei Eschwege für weitere Maßnahmen hinzugerufen, als der Zug gegen 21.00 Uhr am Stadtbahnhof eintraf. Bei der Kontrolle des 32-Jährigen setzte sich dieser gegenüber den Beamten zur Wehr, so dass der 32-Jährige fixiert werden musste. Im Anschluss wurde er dann zur Ausnüchterung (ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille) in den Gewahrsam der Polizei eingeliefert, wo er die Nacht verbrachte. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich ermittelt.

Einbruch in Gebäude der Waldorf Schule; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend wurde ein Einbruch in ein Gebäude der Waldorf Schule Eschwege in der Eisenbahnstraße zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter verschafften sich demnach zwischen letzte Woche Freitag 20.00 Uhr und Donnerstag 19.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Nebengebäude des Schulkomplex, das sog. "Gartenhaus". Hier durchwühlten die Täter das Mobiliar, klauten nach bisherigem Erkenntnisstand jedoch nichts. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag wurde der Diebstahl eines weißen Mountainbikes der Marke Cube im Wert von 300 Euro zur Anzeige gebracht. Das Rad wurde durch Unbekannte aus einem unverschlossenen Schuppen in der Niederhoner Straße auf dem Gelände von A.T.U geklaut. Da das Rad schon vor längerer Zeit dort abgestellt worden war und zeitweilig nicht benutzt wurde, kann der Diebstahl bis in den Juni zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Auto im Vorbeifahren gestreift; Schaden 200 Euro

Einen Schaden von 200 Euro verursachte eine 26-jährige Autofahrerin aus Bebra am Donnerstag um 10.50 Uhr, als sie in Eschwege den Westring befuhr. Dabei unterschätze sie beim Vorbeifahren an einem an der Seite geparkten Auto den Abstand, so dass sie das Fahrzeug touchierte und an beiden Fahrzeugen die jeweiligen Außenspiegel zu Bruch gingen.

Wildunfall

Ein Schaden von 500 Euro entstand am Auto eines 39-Jährigen aus Wehretal, der am Donnerstagabend um 22.38 Uhr auf der L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen ein Reh erfasste. Das Tier lief nach dem Aufprall in ein angrenzendes Feld.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

