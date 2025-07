Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruchsdiebstähle in Bauhöfe und Gewerbeobjekte - fünf Festnahmen

Eschwege (ots)

-Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner-

Im Rahmen eines länderübergreifenden Ermittlungsverfahrens (Bayern, Thüringen und Hessen) wegen mehrerer Einbrüche in Bauhöfe und anderen Gewerbeobjekten ergaben sich nach einem Einbruch in einen Bauhof im Zuständigkeitsbereich der KPI Würzburg erste Ermittlungsansätze hinsichtlich einer Tätergruppierung aus Bulgarien wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Diebstahls. Gegenstand der ursprünglichen Ermittlungen war ein im April 2025 auf einem Bauhof verübter Diebstahl, wobei die Täter hochwertige Akku-Werkzeuge im Wert von ca. 20.000 EUR erbeuteten. Auch wurde ein Pkw gestohlen, der später in der Tschechischen Republik sichergestellt werden konnte.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen in den darauffolgenden Wochen ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 35-Jährigen und einen 33-Jährigen. Letzterer ist seit kurzer Zeit in Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) amtlich gemeldet.

Zwischenzeitlich führten die weiteren Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass die mehrköpfige Tätergruppierung für weitere gleichgelagerte Straftaten im Bereich Nordhessen und Thüringen verantwortlich sein könnte. Dabei soll ein Schaden von etwa einer halben Millionen Euro entstanden sein.

Im hiesigen Werra-Meißner-Kreis waren dies Einbrüche in den Baubetriebshof und in das Gebäude der Stadtwerke in Bad Sooden-Allendorf während des letzten Juniwochenendes sowie ein Einbruch in den Bauhof der Gemeinde Wehretal in der Nacht zum 01.07.25.

Aber auch im weiteren Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Kassel ereigneten sich zwei Einbrüche in Bauhöfe, die von der Tätergruppierung verübt worden sein könnten. Diese haben sich im Juni in der Kasseler Nordstadt und im Juli dieses Jahres in Helsa ereignet.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Haftbefehl gegen den 35-Jährigen durch das Amtsgericht Würzburg erlassen.

>>>Weitere Einbrüche in dieser Woche

Darüber hinaus steht die Tätergruppe im Verdacht, in der Nacht vom 21./22.07.25 einen weiteren Einbruch in eine Kanalreinigungsfirma in Thüringen begangen zu haben.

Am 23.07.25 wurde um 01:31 Uhr der Alarm einer Firma für Land- und Gartentechnik in Bad Sooden-Allendorf/ Ellershausen ausgelöst, nachdem die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren.

Im Zuge gemeinschaftlicher operativer Maßnahmen unter Leitung des Polizeipräsidiums Nordhessen gelang es den Beamten der Operativen Einheit der Polizeidirektion Werra-Meißner und Spezialkräften des Präsidiums Nordhessen am Wohnort des 33-Jährigen in Waldkappel, insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter von 29 bis 35 Jahren jeweils mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland festzunehmen.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat gegen die fünf Beschuldigten anlässlich der versuchten Einbruchstat vom 23.07.2025 in Bad Sooden-Allendorf / Ellershausen die Anordnung der Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen versuchten gewerbsmäßigen Bandendiebstahls und des Haftgrundes der Fluchtgefahr beantragt. Sämtliche Haftbefehle wurde von der/dem zuständigen Ermittlungsrichter/in des Amtsgerichts Eschwege antragsgemäß am 24.07.25 erlassen und den Beschuldigten verkündet.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; KHK Künstler/PHK Först Staatsanwaltschaft Kassel; OStA Thöne

