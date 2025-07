Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Schnellrestaurant

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ins Visier eines Kriminellen geriet am Freitagmorgen (18.7.) ein Schnellrestaurant in der Rheinstraße. Gegen 4.45 Uhr brach der maskierte Unbekannte das Ausgabefenster auf, und gelangte so in den Verkaufsraum, wo er einen Beutel mit Bargeld an sich nahm. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute von etwa 500 Euro über dasselbe Fenster.

Zeugen, die zum besagten Zeitpunkt etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

