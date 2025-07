POL-ERB: Unfallflucht Parkplatz Freibad Höchst - Zeugenaufruf

Viernheim (ots) - Am Sonntag, den 20.07.25 gegen 05:40 Uhr kam es in der Römergatenstraße in Viernheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeuges befuhr die Römergartenstraße und prallte in Höhe der Hausnummer 19 gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug einige Meter nach vorne geschoben und erheblich beschädigt. Den entstandenen Schaden an dem ...

