Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall: 3 Personen teils schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, kam es im Delmenhorster Stadtteil Brendel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Pkw den Schlutterdamm in Richtung Yorckstraße. Sie überquerte die Adelheider Straße und kollidierte dabei mit einem vorfahrtberechtigten Lkw, der die Adelheider Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Seitenraum geschleudert. Die Fahrzeugführerin musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde, ebenso wie ihre 25-jährige Beifahrerin aus Delmenhorst, schwer verletzt. Der 61-jährige Führer des Lkw aus Visbek, LK Vechta, wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Lkw wurde im Frontbereich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Delmenhorst, die Polizei, ein Notarzt, mehrere Rettungswagen, sowie ein Rettungshubschrauber. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Fahrbahn bis ca. 21.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell