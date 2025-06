POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Räuberische Erpressung im Bereich der Graft +++ Polizeihubschrauber im Einsatz +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am unbeschrankten Bahnübergang des Riedeweges in Delmenhorst kam es am Mittwoch, 25.06.2025, gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Güterzug und einem Transporter mit einer schwer verletzten Person. Ein 28-jähriger Bremerhavener befuhr dabei mit dem Transporter den Riedeweg in ...

