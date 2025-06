Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall an Bahnübergang zwischen Güterzug und Transporter mit schwerverletzter Person ++ Unfallverursacher ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am unbeschrankten Bahnübergang des Riedeweges in Delmenhorst kam es am Mittwoch, 25.06.2025, gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Güterzug und einem Transporter mit einer schwer verletzten Person. Ein 28-jähriger Bremerhavener befuhr dabei mit dem Transporter den Riedeweg in Richtung Brendelweg. Trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage überquerte er den dortigen unbeschrankten Bahnübergang, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem unbeladenen Güterzug kam, der seinerseits den Bahnübergang mit ca. 30 km/h passierte. Der Transporter wurde durch den Zusammenstoß in den Seitenraum geschleudert, wo er zum Stehen kam. Der unverletzt gebliebene Triebfahrzeugführer nahm eine Notbremsung vor, wodurch der Zug ebenfalls zum Stillstand kam. Die alarmierte Berufsfeuerwehr sowie die Ortsfeuerwehr Süd waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort und befreiten den zunächst eingeklemmten, schwer verletzten Fahrer des Transporters (alleiniger Insasse); dieser wurde dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme erfolgte. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit, wies einen wirtschaftlichen Totalschaden auf und wurde schließlich abgeschleppt. Am Triebwagen des Güterzuges entstand ebenfalls Sachschaden, der eine Weiterfahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme aber nicht verhinderte. Die Höhe des Gesamtschadens kann aktuell nicht beziffert werden.

