Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferrohren und Elektrokabeln +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Elektrokabel und Kupferrohre wurden in der Nacht von Dienstag, 24. Juni 2025, auf Mittwoch, 25. Juni 2025, in Wardenburg entwendet.

Bislang unbekannte Personen begaben sich in der Zeit von 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr auf ein Grundstück im Patenbergsweg in Wardenburg, entfernten Kupferrohre von einem dortigen Geschäftshaus und entwendeten diese anschließend. Im selben Zeitraum kam es zu einem Diebstahl von Elektrokabeln in der Oldenburger Straße in Wardenburg.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell