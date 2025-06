POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein 36-jähriger Mann aus Stuhr verursachte am Dienstagabend, 24. Juni 2025, einen Verkehrsunfall in der Oderstraße in Harpstedt. Gegen 17:20 Uhr kam der Mann aus Stuhr mit seinem Seat nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einer Grundstücksmauer zusammen. Durch den Zusammenstoß ...

