Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Bremer Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 19-Jähirger aus der Gemeinde Hatten befuhr mit seinem Pkw die Bremer Straße in Richtung Oldenburg und kam vermutlich aufgrund Sekundenschlafs auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam es sodann zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 46-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee. Durch den Zusammenstoß ist der Pkw des 19-Jährigen in einen Graben gerutscht und hat sich dort überschlagen. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro. Die Bremer Straße war während der Aufnahme des Verkehrsunfalls sowie der Bergung der Pkw bis 16:15 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell