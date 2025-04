POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Berne

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 22. April 2025, gegen 8:10 Uhr, stellte eine Zeugin fest, dass fünf Rettungsringe, welche an der Brake Kaje für Notfälle zur Verfügung stehen, durch unbekannte Personen entfernt und zum Teil in die Weser geworfen wurden. Beamte der Polizei Brake stellten zwei Rettungsringe in der ...

