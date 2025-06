POL-HOM: Brand eines Pkw im Homburger Ortsteil Erbach

Homburg (ots) - Am 02.06.2025, zwischen 08:00 Uhr und 18:15 Uhr, wurde das hintere Kennzeichenschild (HOM-Kreiskennung) eines blauen Pkw der Marke Dacia entwendet, welcher auf einem Stellplatz in der Kollwitzstraße in Homburg OT Erbach abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

