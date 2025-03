Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffinden von Kokain führt zu Festnahme

Linz am Rhein (ots)

Am frühen Samstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein eine Verkehrskontrolle auf der B42 in Linz durch. Hierbei kontrollierten sie eine dreiköpfige Personengruppe, welche sich auf der Durchfahrt in Richtung Neuwied befand. Während der Kontrolle griff sich ein 30-jähriger Mitfahrer plötzlich eine im Fahrzeug mitgeführte Plastiktüte und rannte in Richtung des angrenzend verlaufenden Rheins. Nach kurzer Nacheile konnte er durch die Polizeibeamten gestellt und fixiert werden; die Plastiktüte warf er jedoch zuvor noch in den Rhein. Im Rahmen einer großflächigen Absuche des Rheinufers konnte die Plastiktüte im ufernahen Treibgut festgestellt und durch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Linz gesichert werden. In ihr befand sich eine nicht unerhebliche Menge Kokain.

Die weitere Durchsuchung des genutzten Fahrzeugs führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel und zwei zugriffsbereit transportierter Messer. Der 30-jährige Haupttäter wurde vorläufig festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt werden.

