POL-COE: Dülmen, Auf der Flage/ Fahrzeug aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Herbern Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen gestohlen. Das geschah an der Freiherr-vom-Stein-Straße, dem Lappenkamp sowie Auf der Rulle. Die Tatzeiten liegen zwischen 19 Uhr am 14.03.25 und 16.15 Uhr am Donnerstag (20.03.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

