Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Puderbach/Daufenbach (ots)

Am 21.03.2025 gegen 18:40 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 265 zwischen Puderbach und Daufenbach ein Verkehrsunfall. Dabei soll ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Puderbach nach Schilderungen eines Unfallbeteiligten teilweise in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass er in ein angrenzendes Feld ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzten.

