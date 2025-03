POL-PDNR: Suche nach vermisstem Kind mit positivem Ausgang

Altenkirchen (ots) - Am Freitag, 21.03.2025, gegen 00.20 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen den Fahrer eines Pkw in Altenkirchen einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 60-Jährige alkoholisiert war. Es wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Zudem erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

mehr