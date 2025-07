Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallfahrer verursacht erheblichen Schaden und flüchtet.

Viernheim (ots)

Am Sonntag, den 20.07.25 gegen 05:40 Uhr kam es in der Römergatenstraße in Viernheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeuges befuhr die Römergartenstraße und prallte in Höhe der Hausnummer 19 gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug einige Meter nach vorne geschoben und erheblich beschädigt. Den entstandenen Schaden an dem geparkten Fahrzeug schätzt die Polizei auf ca. 10000 EUR. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs flüchtete von der Unfallstelle. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs zurück. Dieses müsste nach den bisherigen Ermittlungen im vorderen, rechten Bereich deutliche Beschädigungen aufweisen. Die Polizei Lampertheim sucht in diesem Fall nach Zeugen. Wem ist nach dem 20.07.25 ein Fahrzeug aufgefallen, welches im Frontbereich Beschädigungen aufweist? Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 entgegen.

