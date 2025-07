Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: L 3065 - Babenhausen-Langstadt: Hubschraubereinsatz nach Frontalzusammenstoß

Babenhausen-Langstadt (ots)

Heute am Samstag (19.07.) kam es gegen 13 Uhr auf der Landstraße 3065 zwischen Babenhausen und Langstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 20-Jähriger Aschaffenburger kam mit seinem Motorrad im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und krachte frontal in das entgegenkommende Auto. Die beiden Autoinsassen aus Groß-Umstadt wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Laut Zeugen sei der Motorradfahrer kurz zuvor nur auf seinem Hinterrad unterwegs gewesen. Er war nach dem Aufprall ansprechbar, musste aber wegen der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Zusätzlich erwartet den 20-Jährigen ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Abschleppungen musste die Landesstraße etwa 2 Stunden komplett gesperrt bleiben. Neben Notarzt, Rettungsdiensten und Rettungshubschrauber, war die Freiwillige Feuerwehr Langstadt und Sickenhofen, sowie die Polizeistation Dieburg eingesetzt.

