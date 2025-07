POL-DADI: Otzberg - Lengfeld: Motorradfahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Mörlenbach (ots) - Am Donnerstag, den 17.07.2025 kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße 10 in 69509 Mörlenbach auf dem dortigen Parkplatz der Lidl Filiale. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Einparken einen dort parkenden weißen Ford Ranger (Pick-up) im Bereich der rechten ...

mehr