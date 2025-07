Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Hirschhorn: Motorradfahrer durch Verkehrsunfall schwerverletzt

Hirschhorn (ots)

Am Freitag (18.07.) kam es um 20:15 Uhr im Bereich der L3410 zwischen Kortelshütte und Hirschhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-Jähriger Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der Verunfallte ohne Fremdeinwirkung im Kurvenbereich in Fahrtrichtung Hirschhorn zu Fall und kollidierte im Anschluss mit der dortigen Schutzplanke. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand Sachschaden am Motorrad sowie an der Schutzplanke. Der Verunfallte wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

