Coesfeld (ots) - Den geparkte blaue Volvo eines 53-jährigen Fahrers aus Zorneding beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am 18.04.2025, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, auf dem Ostwall in Lüdinghausen. Dort parkte der Volvo auf einem Parkplatz. Der Unfallfahrer entfernte sich, ohne zuvor ordnungsgemäß seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. ...

