Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Heiligkreuzsteinach (ots)

Auf der K4122 auf Höhe der Abzweigung zur K4120 kollidierten gegen 14:10 Uhr zwei Autos frontal miteinander. Ein 48-jähriger Peugeot-Fahrer war vom Kohlhof kommend in Richtung Lampenhain unterwegs, als ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer von der K4120 auf die K4122 in Richtung Kohlhof abbiegen wollte. Hierbei missachtete der Mercedes-Fahrer die Vorfahrt des 48-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der verletzte Peugeot-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen war die K4122 voll gesperrt.

