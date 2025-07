POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in den Quadraten // PM Nr.1

Heidelberg (ots) - Der Schockanruf, über den am 09. Juli 2025 um 12:23 Uhr berichtet wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6073109), ereignete sich entgegen der ersten Meldung am Dienstag, 08. Juli 2025, gegen 17:20 Uhr. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle ...

